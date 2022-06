"Non passa la palla. E...". Centrodestra, chi sgancia la bomba sulla Meloni: ora può accadere di tutto (Di martedì 21 giugno 2022) Gianfranco Micciché non è il tipo da tenersi le cose tra i denti. Il presidente dell'assemblea siciliana ha le idee chiare per la sfida delle Regionali che si terranno questo autunno. Il contesto in cui matura la lotta tutta all'interno del Centrodestra per la leadership della regione è nella contrapposizione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli azzurri vorrebbero cambiare candidato facendo fuori Musumeci, la Meloni invece chiede la ricandidatura del governatore uscente. Un punto non di poco conto dato che su questa sfida in Sicilia potrebbero giocarsi anche le alleanze in vista delle politiche. E così Miccichè al Corriere accende la miccia nel campo moderato: "Diciamo che Musumeci è da tre mesi che sta con loro, non è che la Sicilia sia per forza in "quota" FdI, ma non sono ingenuo, so bene i pesi nella coalizione in questo momento e gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Gianfranco Micciché non è il tipo da tenersi le cose tra i denti. Il presidente dell'assemblea siciliana ha le idee chiare per la sfida delle Regionali che si terranno questo autunno. Il contesto in cui matura la lotta tutta all'interno delper la leadership della regione è nella contrapposizione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli azzurri vorrebbero cambiare candidato facendo fuori Musumeci, lainvece chiede la ricandidatura del governatore uscente. Un punto non di poco conto dato che su questa sfida in Sicilia potrebbero giocarsi anche le alleanze in vista delle politiche. E così Miccichè al Corriere accende la miccia nel campo moderato: "Diciamo che Musumeci è da tre mesi che sta con loro, non è che la Sicilia sia per forza in "quota" FdI, ma non sono ingenuo, so bene i pesi nella coalizione in questo momento e gli ...

Pubblicità

trash_italiano : La puntata in questione, come ha notato @LafayetDTA , attualmente non è presente su RaiPlay. Si passa direttamente… - trash_italiano : Pur ipotizzando un problema tecnico con RaiPlay, qualcosa non torna: la puntata infatti viene omessa anche nella pr… - Pontifex_it : È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non r… - willycuba65 : @stkubrik è bene fare cose che ti senti di fare, questo che stai passando è solo un momento, poi passa “non può pio… - Lorenzo36522471 : RT @valy_s: Dopo i tagli al GAS russo via NS1, la #Germania passa allo stato di allerta, non raziona il gas ma riattiva le centrali a carbo… -