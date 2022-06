“Non era scontato tornare”: Caterina Balivo, annuncio speciale per i fan (Di martedì 21 giugno 2022) Sta per cominciare un periodo molto intenso per la conduttrice Da un paio di anni la domanda è sempre la stessa: “Quando ti rivedremo in tv?”. Glie lo hanno chiesto spesso i suoi fan, ma anche i giornalisti di settore e ora finalmente Caterina L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Sta per cominciare un periodo molto intenso per la conduttrice Da un paio di anni la domanda è sempre la stessa: “Quando ti rivedremo in tv?”. Glie lo hanno chiesto spesso i suoi fan, ma anche i giornalisti di settore e ora finalmenteL'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

meb : Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, conferma 29 #suicidi in carcere da… - borghi_claudio : Ho detto e confermo che non so niente di geopolitica e quindi non mi immischio, ma da semplice spettatore, era prop… - SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - madiacinzia2 : RT @SMaurizi: Il treno era fermo nella campagna di Città della Pieve, il povero lavoratore investito è morto, il nostro ritardo è nulla ris… - Daniela60305637 : @FabriBor hai deciso di tornare? Ricordo che l'altro anno era il tuo compleanno, questo mese e sei andato a… -