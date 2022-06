“Non compriamo reni!”. Lo strano richiamo alla legalità di un ospedale in Kenya (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – “Non compriamo reni!”. E così, quasi come se nulla fosse, si parla di traffico di organi come se fossero patatine da evitare per non alzare troppo il colesterolo. La notizia, nella sua bizzarra tragicità, viene pubblicata su Agenzia Nova. “Non compriamo reni!”. Così il Kenyatta National Hospital su Facebook Si parla di una pratica drammatica, quella del traffico di organi nei paesi africani. Ma non può non strappare mezzo sorriso la reazione – che così su due piedi appare quasi “spazientita” del Kenyatta National Hospital, di Nairobi, che sulla sua pagina Facebook chiede uno stop alla vendita, quasi come se si fosse superato il limite. E a quanto pare, nella capitale del Kenya sempre più persone chiedono di vendere i propri organi. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – “Non”. E così, quasi come se nulla fosse, si parla di traffico di organi come se fossero patatine da evitare per non alzare troppo il colesterolo. La notizia, nella sua bizzarra tragicità, viene pubblicata su Agenzia Nova. “Non”. Così iltta National Hospital su Facebook Si parla di una pratica drammatica, quella del traffico di organi nei paesi africani. Ma non può non strappare mezzo sorriso la reazione – che così su due piedi appare quasi “spazientita” deltta National Hospital, di Nairobi, che sulla sua pagina Facebook chiede uno stopvendita, quasi come se si fosse superato il limite. E a quanto pare, nella capitale delsempre più persone chiedono di vendere i propri organi. ...

