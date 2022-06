"Non cambia fino al 6 luglio. Caldo, settimana prossima andrà peggio" (Di martedì 21 giugno 2022) Sempre peggio. La situazione del clima e quindi della siccità non dà alcun segnale di cambiamento. "Al momento anche per la prossima settimana, e guardando a lungo termine addirittura fino al 6 luglio, indicativamente non si vedono rotture di questa situazione", spiega... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 giugno 2022) Sempre. La situazione del clima e quindi della siccità non dà alcun segnale dimento. "Al momento anche per la, e guardando a lungo termine addiritturaal 6, indicativamente non si vedono rotture di questa situazione", spiega... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Inter : ??? | ABBONAMENTI Possono cambiare molte cose ma ciò che non cambia mai è il nostro amore per l’Inter ???? Per stare… - mengonimarco : Fosse l'ultima frase che canto sai A strapparmi la gola, non soffrirei Perché solo nel frastuono cambia un uomo V… - RobertoBurioni : Potete dire che il virus è sparito, che contagia di meno, che è diventato buono come Garrone del Libro Cuore: in re… - _Melamore_ : RT @pierpi13: Come si cambia per non morire - 1GROSSI : RT @pierpi13: Come si cambia per non morire -