Nomine sanità, Zinzi (Lega): "Da De Luca la solita lottizzazione" (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"La scelta dei direttori generali delle Asl, delle Aziende Ospedaliere e dei Policlinici risponde a un unico criterio: la solita lottizzazione delle poltrone. A questo punto ci chiediamo quale sia quella rivoluzione nella sanità che il presidente – assessore De Luca continua a sbandierare in ogni occasione". Così il capogruppo Lega e componente della Commissione sanità in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, all'ultima tornata di Nomine nella sanità campana.

