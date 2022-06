Nobel, il giornalista russo Muratov mette all’asta la medaglia per i bambini ucraini (Di martedì 21 giugno 2022) Aveva vinto il Nobel per la Pace lo scorso ottobre. Il ricavato della vendita della moneta andrà all’Unicef per «offrire un futuro ai rifugiati» Leggi su vanityfair (Di martedì 21 giugno 2022) Aveva vinto ilper la Pace lo scorso ottobre. Il ricavato della vendita della moneta andrà all’Unicef per «offrire un futuro ai rifugiati»

