No! Questa foto non ritrae il podio di una «gara di ciclismo femminile» (Di martedì 21 giugno 2022) Il tema dell’inclusività e dei suoi limiti è un’inesauribile fonte di polemiche. Lo sport è uno degli ambiti più toccati dal dibattito: la decisione di un’organizzazione ciclistica di estendere le gare femminili a tutti gli individui che si identificano nel genere, a prescindere dal loro sesso biologico, non ha potuto evitare di finire al centro delle discussioni… e della disinformazione. Per chi ha fretta: Circola la foto del podio di una gara di ciclismo in cui vengono premiate due donne transgender al primo e secondo posto, e una donna cisgender al terzo L’immagine viene usata per denunciare la presunta esclusione delle donne cis dalle competizioni femminili In realtà l’immagine ritrae l’esito di una gara, il Thunder Crit, che ha deciso di abolire le categorie binarie dal ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Il tema dell’inclusività e dei suoi limiti è un’inesauribile fonte di polemiche. Lo sport è uno degli ambiti più toccati dal dibattito: la decisione di un’organizzazione ciclistica di estendere le gare femminili a tutti gli individui che si identificano nel genere, a prescindere dal loro sesso biologico, non ha potuto evitare di finire al centro delle discussioni… e della disinformazione. Per chi ha fretta: Circola ladeldi unadiin cui vengono premiate due donne transgender al primo e secondo posto, e una donna cisgender al terzo L’immagine viene usata per denunciare la presunta esclusione delle donne cis dalle competizioni femminili In realtà l’immaginel’esito di una, il Thunder Crit, che ha deciso di abolire le categorie binarie dal ...

