No, Justin Bieber non ha detto: «il vaccino mi ha rovinato la vita» (Di martedì 21 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che il cantante canadese Justin Bieber avrebbe dichiarato «Il vaccino mi ha rovinato la vita». Nel post si legge anche: «Justin Bieber ora ammette di essersi pentito di aver fatto il vaccino covid-19, dicendo che lo ha lasciato con una paralisi permanente in faccia». Nel post è presente anche un link alla fonte della presunta notizia: un articolo pubblicato l’11 giugno 2022 dal sito Vancouvertimes.org. Si tratta di un contenuto satirico presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo scorso 10 giugno Justin Bieber ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ... Leggi su facta.news (Di martedì 21 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che il cantante canadeseavrebbe dichiarato «Ilmi hala». Nel post si legge anche: «ora ammette di essersi pentito di aver fatto ilcovid-19, dicendo che lo ha lasciato con una paralisi permanente in faccia». Nel post è presente anche un link alla fonte della presunta notizia: un articolo pubblicato l’11 giugno 2022 dal sito Vancouvertimes.org. Si tratta di un contenuto satirico presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo scorso 10 giugnoha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ...

