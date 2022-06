Nicola Savino si mostra all’Isola dei Famosi senza un dito: cos’è successo? (Di martedì 21 giugno 2022) Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 20 giugno su Canale 5, Nicola Savino nel corso di un gioco ha mostrato la mano destra. Ai telespettatori, però, non è passato inosservato il mignolo reciso. La verità sul mignolo reciso di Savino Nicola Savino nella semifinale dell’Isola dei Famosi si è lasciato leggere la mano da Carmen Di Pietro. Nel mostrare la mano destra, i telespettatori hanno notato il mignolo reciso. Ilary Blasi che ha un rapporto speciale con Savino ha ironizzato. Nicola Savino imita carmen di pietro #isola pic.twitter.com/0O62jzT8uk — isola out of context (@oocisola) April 22, 2022 Ma perché Nicola Savino ha un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 giugno 2022) Durante la semifinale dell’Isola dei, in onda lunedì 20 giugno su Canale 5,nel corso di un gioco hato la mano destra. Ai telespettatori, però, non è passato inosservato il mignolo reciso. La verità sul mignolo reciso dinella semifinale dell’Isola deisi è lasciato leggere la mano da Carmen Di Pietro. Nelre la mano destra, i telespettatori hanno notato il mignolo reciso. Ilary Blasi che ha un rapporto speciale conha ironizzato.imita carmen di pietro #isola pic.twitter.com/0O62jzT8uk — isola out of context (@oocisola) April 22, 2022 Ma perchéha un ...

