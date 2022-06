Nicola Savino senza un dito | ecco perché

Leggi su biccy

(Di martedì 21 giugno 2022)ha unin meno. Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi l’opinionista si è prestato ad un gioco con Carmen Di Pietro che, in qualità di oracola, si è divertita a leggergli le mani. Quando le ha mostrate però Ilary Blasi non ha potuto non ironizzare (bonariamente, i due sono molto amici) sulmancante di. Ma come maiha unin meno? A spiegarlo è stato lui, tempo fa, a Verissimo. “Avevo sette mesi, ero ricoverato in ospedale per un calo di peso e un infermiera, per sbaglio, mi tagliò il. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il. Cercarono ...