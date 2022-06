Nicola Savino | avete notato che non ha un dito? Cosa gli è successo

Leggi su vesuvius

(Di martedì 21 giugno 2022) In una delle maniha unin meno. Eccogli èquando era solo un neonatonon ha mai nascosto il fatto che in una delle mani gli manca un, non tutti sanno perògli sia. L’argomento è saltato fuori nella serata di ieri su Canale 5, durante la semifinale dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi.(Screenshot video Mediaset play)C’è stato un momento in cui Carmen Di Pietro ha letto la mano in diretta a Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, subito dopo lo ha fatto anche a. La nota conduttrice non ha potuto fare a meno di fare dell’ironia sul ...