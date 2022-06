Neymar Jr | il jet privato dell’attaccante del Paris Saint-Germain costretto a un atterraggio di emergenza | era diretto verso il Brasile

(Di martedì 21 giugno 2022) Le sfide e gli impegni della stagione sono finiti, ma può capitare che le vacanze dei calciatori vengano compromesse da qualche inconveniente. È il caso di Neyman Jr., il cui jet, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, è statoa undidopo aver lasciato le Barbados con destinazione. La presenza dell’attacante brasiliano all’interno del velivolo non è però certa. Qualche ora prima che l’aereo atterrasse, il fuoriclasse delaveva postato diverse Instagram stories. Nella prima, compare in compagnia della sorella Raffaella davanti al jet. La seconda, invece, lo ritrae all’interno dell’aeroplano, mentre sorvola Miami. Lì, il giocatore ha trascorso due giorni in compagnia ...

Il jet privato di Neymar, decollato dalle Barbados, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza martedì nel nord-est del Brasile. I media britannici riferiscono come non si abbia certezza che la star del Paris Saint-Germain fosse a bordo del velivolo.