Neymar e il ritorno di Cristiano Ronaldo: la doppia, clamorosa pista della Juventus (Di martedì 21 giugno 2022) Il ritorno di Cristiano Ronaldo…assieme a Neymar. Sarebbe questa la clamorosa operazione di mercato proposta alla Juventus ipotizzata da Luca Momblano per Juventibus. O’Ney sarebbe stato proposto ai bianconeri dal nuovo dirigente del club parigino, Luis Campos. Sul piatto addirittura la possibilità di cedere il brasiliano in prestito alla Juventus contribuendo anche all’ingaggio dell’attaccante. Non solo: Jorge Mendes avrebbe anche contattato i vertici bianconeri per proporre il ritorno di Cristiano Ronaldo, che memore del periodo torinese sarebbe disposto a ritornare alla Juventus, anche per disputare la Champions, ovviamente rivedendo anche lui il suo ingaggio al ribasso per agevolare l’operazione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ildi…assieme a. Sarebbe questa laoperazione di mercato proposta allaipotizzata da Luca Momblano per Juventibus. O’Ney sarebbe stato proposto ai bianconeri dal nuovo dirigente del club parigino, Luis Campos. Sul piatto addirittura la possibilità di cedere il brasiliano in prestito allacontribuendo anche all’ingaggio dell’attaccante. Non solo: Jorge Mendes avrebbe anche contattato i vertici bianconeri per proporre ildi, che memore del periodo torinese sarebbe disposto a ritornare alla, anche per disputare la Champions, ovviamente rivedendo anche lui il suo ingaggio al ribasso per agevolare l’operazione. ...

Pubblicità

laneve1970 : @AleJuventina92 @MomblanOfficial Diciamo che il ritorno di Cristiano è fattibile ma Neymar non credo proprio - ilsommotwinter : leggo che in pratica la Juve dopo #Guardiola aggiunge alla lista dei top #Ronaldo, il ritorno di #Ronaldo dopo un a… - FedericaGianne1 : Io vorrei avere lo stesso grado di suspension of disbelief che hanno quelli che discutono SERIAMENTE il ritorno di… - PeppeMur84 : Le voci di Neymar e del ritorno di Ronaldo sono solo delle boutade x fare audience alle quali sono dei boccaloni po… - Since1897J : Sono l'unico che se fosse tutto vero tra Neymar e il ritorno di ronaldo sceglierebbe il portoghese? #Neymar -