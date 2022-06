Neymar alla Juventus? Tifosi pronti a sognare, la bomba (Di martedì 21 giugno 2022) Continua la ricerca della Juventus per il post Dybala e, nelle ultime ore, sembra essere uscita la clamorosa notizia su Neymar. La Juventus, in vista della prossima stagione, ha bisogno di completare il reparto offensivo; ad Allegri, infatti, manca il terzo attaccante di un tridente composto sicuramente da Chiesa e Vlahovic. Sono diversi i nomi sondati dalla società bianconera da Di Maria a Zaniolo passando per Kostic; per l’argentino le difficoltà sembrano essere di natura contrattuale con la settimana in corso decisiva per una risposta definitiva. L’esterno giallorosso, invece, ha una valutazione decisamente alta e Kostic non sembra essere la prima scelta; ecco allora che prende piede l’ipotesi Neymar. LaPresseCome abbiamo sottolineato più volte la Juventus ha bisogno di un ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 giugno 2022) Continua la ricerca dellaper il post Dybala e, nelle ultime ore, sembra essere uscita la clamorosa notizia su. La, in vista della prossima stagione, ha bisogno di completare il reparto offensivo; ad Allegri, infatti, manca il terzo attaccante di un tridente composto sicuramente da Chiesa e Vlahovic. Sono diversi i nomi sondati dsocietà bianconera da Di Maria a Zaniolo passando per Kostic; per l’argentino le difficoltà sembrano essere di natura contrattuale con la settimana in corso decisiva per una risposta definitiva. L’esterno giallorosso, invece, ha una valutazione decisamente alta e Kostic non sembra essere la prima scelta; ecco allora che prende piede l’ipotesi. LaPresseCome abbiamo sottolineato più volte laha bisogno di un ...

Pubblicità

Mr_Opinion_NN : #Neymar e #Ronaldo alla Juve è come quando stai sognando di sc*parti una strafiga spaziale e poi ti svegli e devi andare in ufficio. - mirettilandia : @Swaffle_7 @UmbertoF97 @missionaryshin Dobbiamo fallire? Bene, allora facciamolo alla grande. Neymar e Ronaldo per… - Rioda__ : se Neymar va alla juventus compio l’insano gesto, il mio calciatore preferito da quelli no Tuttavia l’idea farsi u… - MarcelloVillani : Adoro Ronaldo per me è tra i più grandi di sempre ed è stato un onore averlo avuto alla Juve, ma oltre non credere… - bebecitasf : Basta parlare di neymar che ci credo pure io alla fine auhahahah -