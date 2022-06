Napoli, risponde a Briatore: Pizze gratis per tutti e lezioni sull’arte del pizzaiolo (Di martedì 21 giugno 2022) Napoli risponde a Briatore dopo la polemica sul costo della pizza margherita. Dalle 12 da Gino Sorbillo lezioni e assaggi gratis. Flavio Briatore difende il suo Crazy Pizza e la Margherita al costo di 15 euro, l’imprenditore ha avviato una polemica contro la pizza napoletana, rea di costare 4 Euro rappresenta un prodotto di scarsa qualità. dopo le polemiche nate sui social, è arrivata la risposta dei pizzaioli napoletani. Gino Sorbillo, oggi alle 12 nella sede di via dei Tribunali, si terrà una lezione sulla preparazione del tipico piatto partenopeo accompagnata da assaggi gratis. Le Parole di Briatore hanno scatenato una vera e propria polemica: “A differenza di questi miei amici pizzaioli che dicono che è troppo sottile… mentre loro ti danno una ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022)dopo la polemica sul costo della pizza margherita. Dalle 12 da Gino Sorbilloe assaggi. Flaviodifende il suo Crazy Pizza e la Margherita al costo di 15 euro, l’imprenditore ha avviato una polemica contro la pizza napoletana, rea di costare 4 Euro rappresenta un prodotto di scarsa qualità. dopo le polemiche nate sui social, è arrivata la risposta dei pizzaioli napoletani. Gino Sorbillo, oggi alle 12 nella sede di via dei Tribunali, si terrà una lezione sulla preparazione del tipico piatto partenopeo accompagnata da assaggi. Le Parole dihanno scatenato una vera e propria polemica: “A differenza di questi miei amici pizzaioli che dicono che è troppo sottile… mentre loro ti danno una ...

