Napoli, rinnovo Mertens: il belga pronto a rinunciare a metà stipendio. Le ultime (Di martedì 21 giugno 2022) Il Napoli e Mertens sarebbe nuovamente vicini al rinnovo di contratto. L’attaccante belga avrebbe abbassato le sue pretese Dopo settimane difficili, in cui Dries Mertens sembrava destinato a lasciare il Napoli alla scadenza del suo contratto, ora le parti sarebbero nuovamente vicine. Come riportato da Il Mattino, infatti, la voglia del belga di restare in azzurro sarebbe tanta e così avrebbe deciso di abbassare le sue pretese sull’ingaggio. Mertens sarebbe disposto a rinunciare a metà dello stipendio chiesto, circa 2 milioni, pur di sposare nuovamente la causa del Napoli. Le trattative, allora, sono pronte a ricominciare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Ilsarebbe nuovamente vicini aldi contratto. L’attaccanteavrebbe abbassato le sue pretese Dopo settimane difficili, in cui Driessembrava destinato a lasciare ilalla scadenza del suo contratto, ora le parti sarebbero nuovamente vicine. Come riportato da Il Mattino, infatti, la voglia deldi restare in azzurro sarebbe tanta e così avrebbe deciso di abbassare le sue pretese sull’ingaggio.sarebbe disposto adellochiesto, circa 2 milioni, pur di sposare nuovamente la causa del. Le trattative, allora, sono pronte a ricominciare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

KSport24 : @jordancs580 @Vincenzo140893 Non la reputate bassa un’offerta di 4 milioni al calciatore? Se non erro anche il Napo… - angianna78 : Approvo la scelta della società di non valutare un rinnovo di #Mertens a 4 mln. Ma se fosse vera la notizia della r… - cn1926it : #FabianRuiz, le due condizioni per il rinnovo: la posizione di #DeLaurentiis - NapoliFCNews : Juan Jesus, primo confermato per la prossima stagione del Napoli: i dettagli #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - _SiGonfiaLaRete : Clamoroso! La decisione di #Mertens sul rinnovo col #Napoli -