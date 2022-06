Napoli, Politano verso la cessione: ci sono il Valencia e tre club italiani (Di martedì 21 giugno 2022) L'ultima stagione per Politano è stata caratterizzata da momenti di alti e bassi. Nel finale di campionato l'esterno romano ha... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) L'ultima stagione perè stata caratterizzata da momenti di alti e bassi. Nel finale di campionato l'esterno romano ha...

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - sportli26181512 : Napoli, Politano verso la cessione: ci sono il Valencia e tre club italiani: L'ultima stagione per Politano è stata… - LALAZIOMIA : Napoli, Politano verso la cessione: ci sono il Valencia e tre club italiani - bettob10 : RT @CorSport: #Napoli, #Politano multato per l'intervista non autorizzata ?? - zazoomblog : Politano multato dal Napoli: Il retroscena - #Politano #multato #Napoli: #retroscena -