Napoli, multato Politano: nuovo passo verso l'addio dell'esterno (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo Politano multato dal Napoli dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni. Un nuovo passo verso l'addio dell'esterno agli azzurri Come riportato dal Corriere dello Sport, Matteo Politano è stato multato dal Napoli dopo le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, in quanto non autorizzato a rilasciare interviste. Un nuovo passo verso la rottura tra le due parti, con l'esterno ormai intenzionato a cambiare squadra. Diversi sondaggi per lui sia in Italia che all'estero.

