Napoli, la Premier League piomba su Fabian: sondaggi di quattro club inglesi

Calciomercato Napoli: quattro club di Premier League avrebbero chiesto informazioni per Fabian Ruiz. Gli azzurri fissano il prezzo Non solo i rinnovi di Mertens e Koulibaly, il Napoli è alle prese anche con la grana Fabian Ruiz in scadenza nel 2023 e non intenzionato a prolungare il suo contratto. L'idea sarebbe quella di cederlo questa estate, ma senza l'offerta giusta gli azzurri potrebbero tenerlo in panchina (o in tribuna) in punizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quattro club di Premier League avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista spagnolo. Il Newcastle, che già a gennaio era parso interessato, ma anche Arsenal, Manchester United e ...

