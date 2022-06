Napoli, la Corte Sportiva di Appello dà ragione alla società: il comunicato (Di martedì 21 giugno 2022) Il Napoli tramite un comunicato ufficiale ha reso nota la decisione della Corte Sportiva di Appello riguardante la chiusura della curva per un turno Il Napoli tramite un comunicato ufficiale ha reso nota la decisione della Corte Sportiva di Appello riguardante la chiusura della curva per un turno. La nota del club: «La SSC Napoli comunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Iltramite unufficiale ha reso nota la decisione delladiriguardante la chiusura della curva per un turno Iltramite unufficiale ha reso nota la decisione delladiriguardante la chiusura della curva per un turno. La nota del club: «La SSCcomunica che ladinazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella ...

