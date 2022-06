Napoli, dalla Spagna: i top club di Premier League mettono Fabian Ruiz nel mirino (Di martedì 21 giugno 2022) In casa Napoli non accennano a placarsi le indiscrezioni di calciomercato su due pedine fondamentali nello scacchiere di Luciano Spalletti. Oltre al futuro di Kalidou Koulibaly, anche quello di Fabian Ruiz è molto incerto poiché il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As sul centrocampista ci sarebbero già alcune big di Premier League come Arsenal, Manchester City e Manchester United e Newcastle. Per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere lo spagnolo, però, ci vorranno almeno 30 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) In casanon accennano a placarsi le indiscrezioni di calciomercato su due pedine fondamentali nello scacchiere di Luciano Spalletti. Oltre al futuro di Kalidou Koulibaly, anche quello diè molto incerto poiché il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As sul centrocampista ci sarebbero già alcune big dicome Arsenal, Manchester City e Manchester United e Newcastle. Per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere lo spagnolo, però, ci vorranno almeno 30 milioni di euro. SportFace.

Pubblicità

gilnar76 : ULTIM’ORA – De Laurentiis indagato dalla Procura di #Napoli, perquisizioni anche a Roma #Forzanapoli #Napolicalcio… - FcInterNewsit : Affare Osimhen, De Laurentiis indagato dalla Procura di Napoli per falso in bilancio - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, dalla Spagna: i top club di Premier League mettono Fabian #Ruiz nel mirino - 1926_cri : @AAngelo1994 @pasquale_caos @Guido17595958 @repubblica @Napoli_Report Speriamo perché diciamo sempre di essere dive… - FilippoRubu00 : ??#Napoli, non passa mai di moda il nome di Nahitan #Nandez ???? Chiesto il prestito al #Cagliari che, dal canto suo,… -