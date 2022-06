Napoli | calciomercato bloccato? Il motivo che preoccupa Spalletti

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 giugno 2022) Non stanno arrivando buone notizie per ildi Luciano. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la notizia dell’indagine sull’acquisto di Osimhen che riguarda anche il patron Aurelio De Laurentiis, oltre a questo però non arrivano buone notizie nemmeno sul fronte del. Il, dopo il terzo posto della scorsa stagione, vorrebbero lottare per conquistare lo scudetto e per fare sì che ciò accada un buonè la base, ma ora come ora sembra che la finestra di mercato dei partenopei sia bloccata.de laurentiis Nella giornata di oggi infatti Radio Kiss kissci ha aggiornato suldei partenopei affermando ciò: “Le ...