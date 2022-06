Myrta Merlino mai vista così, attenzione a questa foto: cosa svela | Guarda (Di martedì 21 giugno 2022) Cala il sipario. Lo scorso venerdì si è conclusa la stagione de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, il talk-show di approfondimento politico che tiene compagnia ogni mattino a milioni di italiani. Stagione lunga, piena di avvenimenti, si pensi al drammatico conflitto in Ucraina. Stagione che, come detto, è terminata: il programma continua con l'edizione estiva, L'aria che tira d'estate, condotto da Francesco Magnani. Per Myrta Merlino, ora, è tempo di vacanze. E già si è mostrata in bikini, in una peculiare foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Ma non solo. Ora, ecco una seconda foto che la mostra così come non siamo abituati a vederla, senza l'abito della conduttrice. Ma con tutta la sua squadra. Già, un brindisi al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Cala il sipario. Lo scorso venerdì si è conclusa la stagione de L'aria che tira, il programma condotto dasu La7, il talk-show di approfondimento politico che tiene compagnia ogni mattino a milioni di italiani. Stagione lunga, piena di avvenimenti, si pensi al drammatico conflitto in Ucraina. Stagione che, come detto, è terminata: il programma continua con l'edizione estiva, L'aria che tira d'estate, condotto da Francesco Magnani. Per, ora, è tempo di vacanze. E già si è mostrata in bikini, in una peculiarepubblicata sul suo profilo Instagram. Ma non solo. Ora, ecco una secondache la mostracome non siamo abituati a vederla, senza l'abito della conduttrice. Ma con tutta la sua squadra. Già, un brindisi al ...

Pubblicità

LauraSangiorgi3 : RT @k_arsenale: Myrta Merlino: 'Tra social e fake news bisogna cercare la verità'. Sarà nel tuo bonifico di LA7. - PasqualeMosca8 : @giannantonio51 @afgibi @carmelodipaola No vabbè… il grande impero russo: myrta merlino ha colpito bene! - Efisio31251859 : RT @GerettoK: e Myrta Merlino. E Ovadia sbotta: “Ah, davvero non si fanno? Lo fanno tutte le potenze. Israele occupa da 60 anni territori… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: SE TE NE ANDAVI ERA MEGLIO PER NOI #MERLINO - adrianobusolin : SE TE NE ANDAVI ERA MEGLIO PER NOI #MERLINO -