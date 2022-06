Musica ed emozioni: a Treviglio concerto di Bobby Solo (Di martedì 21 giugno 2022) Treviglio. Una voce inimitabile, una chitarra e la storia della Musica dai favolosi anni Sessanta ai nostri giorni. Bobby Solo, icona della canzone italiana, fra gli interpreti più autentici dei classici del rock ’n’ roll e del country blues, si esibirà il 22 giugno sul palco di piazza Setti a Treviglio (inizio alle 21 con accesso libero e gratuito). L’artista canterà e racconterà un pezzo di storia della Musica attraverso un viaggio Musicale indimenticabile che attraverserà oltre mezzo secolo di canzoni. Era il 1964 quando Roberto Satti, in arte Bobby Solo, presentava a Sanremo la celebre “Una lacrima sul viso”, uno dei brani di maggiore successo della discografia italiana. L’anno seguente torna a Sanremo e vince con “Se piangi, se ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022). Una voce inimitabile, una chitarra e la storia delladai favolosi anni Sessanta ai nostri giorni., icona della canzone italiana, fra gli interpreti più autentici dei classici del rock ’n’ roll e del country blues, si esibirà il 22 giugno sul palco di piazza Setti a(inizio alle 21 con accesso libero e gratuito). L’artista canterà e racconterà un pezzo di storia dellaattraverso un viaggiole indimenticabile che attraverserà oltre mezzo secolo di canzoni. Era il 1964 quando Roberto Satti, in arte, presentava a Sanremo la celebre “Una lacrima sul viso”, uno dei brani di maggiore successo della discografia italiana. L’anno seguente torna a Sanremo e vince con “Se piangi, se ...

