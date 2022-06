“Muschio Selvaggio” | Gerry Scotti a cuore aperto | la drammatica rivelazione

(Di martedì 21 giugno 2022)ha partecipato ad una divertentissima quanto esclusiva intervista durante la puntata numero 94 del podcast “”, format condotto da Fedez e Luis Sal. I due conduttori hanno chiesto di tutto al noto conduttore italiano e lui ha rivelato dei dettagli della sua vita che non aveva mai svelato prima., la tristedi quando morì sua madre A un certo puntoha affrontato il tema relativo al rapporto con la notorietà: ci sono dei momenti in cui questa riserva qualche brutta sorpresa. Ed questo è successo quando venne a mancare sua madre. “Ogni tanto possiamo permetterci di maledire” la notorietà, “per lo meno quando ti sembra che ti stiano frugando nella tua vita”. Nel dettaglio il conduttore pavese ha ...

ginger_etti : gerry scotti a muschio selvaggio ???? - redazionerumors : Nel corso dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il conduttore ha rivelato lo scarso entusiasmo mostrato dal Cav… - DeLempicka : RT @spleendore: Da quando Gerry Scotti ha ammesso a Muschio Selvaggio di aver tradotto il jingle natalizio della Coca Cola io non riesco a… - RegalinoV : Gerry Scotti e l’incontro con Berlusconi: una rivincita durata 30 anni - ildins : Gerry Scotti che a Muschio Selvaggio si lamenta che nella sua presentazione non abbiano nominato che ha fatto il Li… -

Gerry Scotti a ruota libera. Il popolare conduttore televisivo è stato protagonista assoluto della puntata numero 94 del podcast, format condotto da Fedez e Luis Sal . Il volto di Canale Cinque ha chiacchierato per più di un'ora con il rapper e lo youtuber, raccontando diversi aneddoti mai svelati prima sulla ...Fedez nudo per gli auguri a Luis Sal: i fan disi scatenano sui social. Argomenti trattati Fedez nudo per gli auguri a Luis Sal Auguri bollenti, ma originali Luis Sal è entrato a far parte dei Ferragnez Come fare gli auguri di ... Ghali a Muschio Selvaggio racconta il suo progetto per salvare i migranti con Mediterranea Gerry Scotti ospite a Muschio Selvaggio racconta a Fedez il suo primo incontro con Berlusconi che aveva ironizzato sul suo aspetto. 30 anni dopo si è dovuto ricredere: “Oggi accendo la tv e mi sento a ...A "Muschio Selvaggio" Gerry Scotti ha parlato del suo rapporto con la notorietà e di un episodio che gli capitò quando venne a mancare sua madre.