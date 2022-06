Motomondiale: Gp Olanda, Lunetta in gara in Moto3 al posto dell'infortunato Bertelle (Di martedì 21 giugno 2022) Assen, 21 giu. - (Adnkronos) - L'incidente nel Gp di Germania della Moto3 è costato molto a Matteo Bertelle. Il giovane rookie del team Qj Motor Avintia, coinvolto incolpevolmente nella caduta di Ogden, ha dovuto lanciarsi giù dalla moto direttamente nella ghiaia e nella caduta si è fatto male al ginocchio sinistro. Dopo gli esami è stata confermata la rottura del crociato del ginocchio sinistro, infortunio che costringerà Bertelle a saltare il Gp d'Olanda ad Assen con la speranza di riuscire a tornare in moto in tempo per Silverstone, ad agosto. Al posto di Bertelle in Olanda correrà Luca Lunetta, pilota italiano che partecipa alla Red Bull Rookies Cup (podio in gara 1 in Germania) e al Fim Junior Gp. Per ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Assen, 21 giu. - (Adnkronos) - L'incidente nel Gp di Germaniaè costato molto a Matteo. Il giovane rookie del team Qj Motor Avintia, coinvolto incolpevolmente nella caduta di Ogden, ha dovuto lanciarsi giù dalla moto direttamente nella ghiaia e nella caduta si è fatto male al ginocchio sinistro. Dopo gli esami è stata confermata la rottura del crociato del ginocchio sinistro, infortunio che costringeràa saltare il Gp d'ad Assen con la speranza di riuscire a tornare in moto in tempo per Silverstone, ad agosto. Aldiincorrerà Luca, pilota italiano che partecipa alla Red Bull Rookies Cup (podio in1 in Germania) e al Fim Junior Gp. Per ...

