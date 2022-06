Mosca minaccia la Lituania per il blocco merci verso Kaliningrad

Pubblicità

eziomauro : Mosca minaccia la Lituania: “Pronti a usare la forza se bloccate Kaliningrad” - la Repubblica - Radio1Rai : Braccio di ferro tra #Mosca e #Lituania, dopo che quest’ultima ha bloccato una serie di merci da e per #Kaliningrad… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La minaccia di Mosca: il flusso di gas dal Nord Stream 1 potrebbe interrompersi #ANSA - OvileItalia : RT @ultimenotizie: La #Lituania ferma i treni merci diretti a #Kalinigrad. I falchi di Mosca chiedono a Putin il ricorso 'all'autodifesa':… - pasqualedicarl1 : RT @ultimenotizie: La #Lituania ferma i treni merci diretti a #Kalinigrad. I falchi di Mosca chiedono a Putin il ricorso 'all'autodifesa':… -

Crisi Kaliningrad:la Lituania, tensione alle stelle sul blocco merci 'Il ministro Lorenzo Guerini - evidenzia l'onorevole Mulè - è andato alle commissione riunite della Difesa di ......vittoria simbolica per, anche se ciò non risolverebbe i suoi problemi nella nuova Ucraina. Sebbene non sia possibile per la Grande Potenza eurasiatica eliminare in tempi brevi questa...Mosca, 21 giu. (askanews) - La Russia minaccia di rispondere a quella che ha definito un''azione ostile' della Lituania, ovvero il blocco sul ...Ore 12.35 - La Russia minaccia Vilnius di conseguenze che avranno «un serio ... Secondo il ministero della Difesa di Mosca, come riporta l'agenzia Tass, «il collegamento della settima torre della ...