Mosca ha convocato l’ambasciatore italiano Starace (Di martedì 21 giugno 2022) l’ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, è stato convocato dal ministero degli Esteri russo. A riferirlo, questa mattina, è stata l’agenzia Ria Novosti. L’ambasciato italiano a Mosca è rimasto a colloquio al ministero degli Esteri russo circa un’ora Poco dopo, l’ambasciatore Starace, accompagnato dai membri della missione diplomatica italiana, è entrato nell’edificio del ministero degli Esteri. La convocazione dell’ambasciatore italiano – per ragioni che non sono state rese note, sottolinea la Ria Novosti – avviene oltre un mese dopo l’espulsione di 24 diplomatici italiani, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero degli Esteri russo, per rappresaglia all’espulsione di 30 diplomatici dell’ambasciata russa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022)in Russia, Giorgio, è statodal ministero degli Esteri russo. A riferirlo, questa mattina, è stata l’agenzia Ria Novosti. L’ambasciatoè rimasto a colloquio al ministero degli Esteri russo circa un’ora Poco dopo,, accompagnato dai membri della missione diplomatica italiana, è entrato nell’edificio del ministero degli Esteri. La convocazione del– per ragioni che non sono state rese note, sottolinea la Ria Novosti – avviene oltre un mese dopo l’espulsione di 24 diplomatici italiani, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero degli Esteri russo, per rappresaglia all’espulsione di 30 diplomatici dell’ambasciata russa ...

