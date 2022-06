Morto Brett Tuggle | fu il tastierista dei Fleetwood Mac Aveva 70 anni ed era malato di cancro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 giugno 2022) E’deiMac e tra fondatori della David Lee Roth Band.70ed eradi. La notizia della sua morte e’ stata confermata al magazine Rolling Stone dal figlio Matt.entro’ a far parte del mondo deiMac nel 1992 quando fu ingaggiato da Mickper Zoo ed e’ rimasto nell’orbita della band fino all’anno scorso per il solo tour di Lindsey Buckingham. Ilha suonato le tastiere in ogni tour deiMac dal1997 al 2017. L'articolo proviene da Ildenaro.it.