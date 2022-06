(Di martedì 21 giugno 2022) Sui quotidiani in edicola oggi diverse informazioni sulladi Massimo, il broker dei vip. In particolare, i giornali scrivono che non si è potuto procedere al riconoscimento delcompletamentedall’esplosionesu cui viaggiava e dalconseguente. Il cadavere era completamente carbonizzato. Il fratello dinon ha potuto riconoscerlo. Il Fatto Quotidiano scrive: “Ieri la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, anche se al momento gli inquirenti propendono per il malore. L’iscrizione è un atto dovuto: consentirà di svolgereautoptico, tutti gli accertamenti sullae, se necessario, anche ...

Pubblicità

napolista : Morte Bochicchio, l’incendio della moto ha reso il corpo irriconoscibile, potrebbe scattare l’esame del Dna Il cor… - GiorgiaPremier : RT @tempoweb: ?? Ritirata #Conte Il ministro #DiMaio salvo e niente voto sulle armi?? Senz'acqua è stato di calamità?? Morte Bochicchio: si in… - infoitinterno : Morte Bochicchio, rinviato il processo al broker dei vip: “Salma irriconoscibile” - infoitinterno : Bochicchio, i misteri della morte del broker: moto esplosa e inchiesta per istigazione al suicidio - medicojunghiano : SECONDO GLI INVESTIGATORI CHE INDAGANO SULLA MORTE DI MASSIMO BOCHICCHIO I FRENI DELLA MOTO SU CUI V -

Resta avvolta nel mistero ladi Massimo, il "broker dei vip", avvenuta domenica 19 giugno a Roma, in seguito ad un incidente in circostanze misteriose. Secondo una prima ricostruzione, il 56enne, che ieri era ...1 - LADIE IL MISTERO DELLA MOTO: 'POSSIBILE MANOMISSIONE' Flaminia Savelli per 'il Messaggero' IL LUOGO DELL INCIDENTE IN CUI E' MORTO MASSIMOTre testimoni, un secondo ...La Procura di Roma ha conferito l’incarico ai periti che hanno 60 giorni per chiarire i dubbi sulle cause dell’incidente ...Solo l’autopsia potrà fare chiarezza sulla morte di Massimo Bochicchio , il broker che ha perso la vita nella Salaria, in seguito a un incidente ...