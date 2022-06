Morta la poetessa Patrizia Cavalli | aveva 75 anni

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) –a 75la scrittrice. Era considerata una delle più grandi poetesse italiane del secondo Novecento, con una lirica, limpida e diretta, che rivela spesso intensa drammaticità. Era malata da tempo. Nata a Todi (Perugia) il 17 aprile 1947, viveva a Roma dall’inizio degli’70 e da tempo si era affermata come ladella sua generazione più nota ed amata anche dal grande pubblico. Durante gli studi di filosofiaconosce Elsa Morante che scopre in lei la vocazione per la poesia. Proprio alla scrittrice è dedicato il primo volume di versi, “Le mie poesie non cambieranno il mondo” (Einaudi, 1974), cui segue “Il cielo” (Einaudi, 1981). Il suo timbro poetico appare subito personalissimo, ...