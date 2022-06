Monza, non solo Pinamonti: Galliani punta tre attaccanti! (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo aver ottenuto la sua prima storica promozione in Serie A, il Monza di Silvio Berlusconi è pronto a grandi investimenti per rinforzare la rosa e affrontare al meglio l’avventura nella massima categoria. Per questo, Adriano Galliani sta lavorando per regalare al club e ai tifosi un attaccante di livello.Oltre Pinamonti, corteggiato ormai da diverse settimane e per il quale c’è già stata un’offerta di 15 milioni recapitata all’Inter, l’ex dirigente del Milan ha messo gli occhi su altri tre calciatori del nostro campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport si tratta di Gianluca Caprari, Andrea Petagna e Joao Pedro. Caprari è reduce da una stagione straordinaria che gli è valsa la convocazione in nazionale per le partite di Nations League. Il classe ’93, sotto la guida di Tudor, ha messo a segno ben 12 reti con la maglia ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo aver ottenuto la sua prima storica promozione in Serie A, ildi Silvio Berlusconi è pronto a grandi investimenti per rinforzare la rosa e affrontare al meglio l’avventura nella massima categoria. Per questo, Adrianosta lavorando per regalare al club e ai tifosi un attaccante di livello.Oltre, corteggiato ormai da diverse settimane e per il quale c’è già stata un’offerta di 15 milioni recapitata all’Inter, l’ex dirigente del Milan ha messo gli occhi su altri tre calciatori del nostro campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport si tratta di Gianluca Caprari, Andrea Petagna e Joao Pedro. Caprari è reduce da una stagione straordinaria che gli è valsa la convocazione in nazionale per le partite di Nations League. Il classe ’93, sotto la guida di Tudor, ha messo a segno ben 12 reti con la maglia ...

