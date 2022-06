Monza, Alessio Cragno sempre più vicino al club brianzolo (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il colpo Andrea Ranocchia, il Monza non si ferma e sta per chiudere l’acquisto di Alessio Cragno. L’affare con il portiere del Cagliari, infatti, è in via di definizione e dalla prossima stagione sarà lui a difendere i pali della porta dei brianzoli. Un altro acquisto, dunque, di grande spessore per il Monza, che punta fortemente alla salvezza nel prossimo campionato di A. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il colpo Andrea Ranocchia, ilnon si ferma e sta per chiudere l’acquisto di. L’affare con il portiere del Cagliari, infatti, è in via di definizione e dalla prossima stagione sarà lui a difendere i pali della porta dei brianzoli. Un altro acquisto, dunque, di grande spessore per il, che punta fortemente alla salvezza nel prossimo campionato di A. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Monza, #AlessioCragno sempre più vicino al club brianzolo - calsciomercato : Il @acmonza ???? piazza il colpo in difesa. Preso Ranocchia???? ex Inter arriva a parametro zero. Si sta per chiudere… - Paladin89198731 : Accordo raggiunto tra #Monza e #Cagliari per Alessio #Cragno [@DiMarzio] #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: Alessio Cragno va al #Monza, la firma la prossima settimana. ???? Il portiere classe '94 arriva dal #Cagliari in prestito co… - GiacomoQuintav1 : Inspiegabile come un portiere come Cragno finisca al Monza quando ci sono squadre come la Fiorentina e la Lazio che… -