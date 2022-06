Mondiali nuoto Budapest 2022 | tutti i risultati giorno per giorno

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI, THOMAS CECCON ORO NEI 100 DORSO Con 51.60 record del mondo per l'Italiano #SkySport… - annuccia72 : Mondiali di nuoto a Budapest,Notte Rosa romagnola,i Rolling Stones in concerto a San Siro. - CarloLapidari : @lorenzo_comune @Gazzetta_it Boh del tipo che ieri ci son state un sacco di medaglie d’oro ai mondiali di nuoto… o… -

Questi, che molti ritenevano di livello non adeguato per la mancanza degli atleti russi, ... Considerato a ragione il prospetto più poliedrico delitaliano, dotato di talentuosa ...Aididi Budapest scocca l'ora di 'Greg' Paltrinieri. Il campione emiliano scende in acqua negli 800 sl per difendere il titolo conquistato a Gwangju nel 2019. Assieme a lui ci sarà ...Tutto pronto per la quarta giornata dei Mondiali 2022 di nuoto a Budapest. Ecco di seguito i risultati di oggi, martedì 21 giugno. Continuano le gare del nuoto alla Duna Arena, l’Italia cerca altre ...La diretta testuale di Italia-Sudafrica, sfida dei gironi di pallanuoto maschile ai Mondiali di Budapest 2022: aggiornamenti e risultato live ...