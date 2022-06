Mondiali 1982 | stasera su La7 il film ufficiale G’olé! e la finale Italia-Germania

(Di martedì 21 giugno 2022) Al Santiago Bernabeu sono le 20:00 dell’11 luglio quando l’arbitro Coelho fischia il calcio d’inizio diOvest, ladel campionato del mondo di calcio. Gli Azzurri, in difficoltà per quasi tutto il torneo, stanno per vincere clamorosamente il loro terzo mondiale.A 40 anni dalla magica notte di Madrid La7 celebra il successo della nazionale al "Mundial" con una serata dedicata a...

Golè, ore 21:15 su La7 Il film - documentario ufficiale suidi Spagna del, vinti dall'Italia. Baywatch, ore 21:30 su TV8 Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario nell'...Il centro storico di Firenze " ha detto Maria Federica Giuliani " è patrimoniodell'Unesco fin dalma in quarant'anni non sono mai stati dati strumenti adeguati necessari alle città. ...Dall’iconico urlo di Tardelli al fatidico "Campioni del mondo" ripetuto tre volte fino alla storica foto di Bearzot, Causio, Zoff e il Presidente Pertini a giocare a scopone in aereo con accanto la ...Una serata dedicata al “Mundial” con il docu-film ufficiale e la partita originale di Madrid vinta 3 a 1 per celebrare lo storico trionfo azzurro 40 anni dopo ...