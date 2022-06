Milano: sorpreso mentre a bordo di un treno tenta di rubare oggetti da una borsa, arrestato (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu.(Adnkronos) - E' stato sorpreso da una donna mentre frugava all'interno della sua borsa, intento a rubare. E' accaduto a bordo di un treno, a Milano, a un 35enne di nazionalità egiziana che è stato arrestato dalla polizia ferroviaria. Gli agenti, in servizio nella stazione Cadorna, sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta dal centro operativo compartimentale. L'uomo, poco prima, era stato sorpreso mentre inseriva le mani all'interno della borsa di una passeggera che, accortasi del tentativo di furto, gli aveva iniziato ad urlare contro, bloccando il tentativo di furto. Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu.(Adnkronos) - E' statoda una donnafrugava all'interno della sua, intento a. E' accaduto adi un, a, a un 35enne di nazionalità egiziana che è statodalla polizia ferroviaria. Gli agenti, in servizio nella stazione Cadorna, sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta dal centro operativo compartimentale. L'uomo, poco prima, era statoinseriva le mani all'interno delladi una passeggera che, accortasi deltivo di furto, gli aveva iniziato ad urlare contro, bloccando iltivo di furto. Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, ...

Pubblicità

TV7Benevento : Milano: sorpreso mentre a bordo di un treno tenta di rubare oggetti da una borsa, arrestato -… - Simona_Milano : @commentacose Che occhio lucido, era emozionato? Stava per piangere? Bella questa foto, dalla diretta non s'era cap… - mariacc4880 : Ed eccoli firmati ..eri sorpreso e felice ma non devi essere sorpreso, la tua musica e' tutta bellissima e come ti… - KitemuoT : Nonostante ci sia ancora qualche irriducibile che porta la mascherina per strada (soprattutto anziani), mi ha molto… - SkyTG24 : Milano, sorpreso con tre chili di hashish in casa: arrestato -