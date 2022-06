Milan, sì Maldini e Massara ma Gazidis… Mercato, complicazioni (Di martedì 21 giugno 2022) Le notizie più importanti sul Milan pubblicate nella mattinata di oggi, martedì 21 giugno 2022. Dalla dirigenza al Mercato. Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Le notizie più importanti sulpubblicate nella mattinata di oggi, martedì 21 giugno 2022. Dalla dirigenza al

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan: contatti in corso per i rinnovi di #Maldini e #Massara - AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - MCriscitiello : Va bene che Redbird è appena entrato nel calcio ma solo pensare di inserire Sabatini nel team dirigenziale è follia… - luchino_____ : @Erfaina1988 Arriva Maldini a casa Milan Non sa nulla ????? - ApacheRossonero : +Breaking News+???? Milan in arrivo Scaratti e Kanèdiodidio risolti gli ultimi screzi con il Ladispoli,Maldini ha ac… -