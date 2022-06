Milan, offerta del Basaksehir per Duarte: la risposta (Di martedì 21 giugno 2022) Leo Duarte e il Milan, prove di addio. Il difensore brasiliano da un anno e mezzo gioca nell’Istanbul Basaksehir con alterne fortune.... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Leoe il, prove di addio. Il difensore brasiliano da un anno e mezzo gioca nell’Istanbulcon alterne fortune....

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? ??? Offerta da 2 milioni dell'Istanbul Basaksehir #IBFK per il 60% di Leo Duarte del #Milan. I rossoneri verso… - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - fattoquotidiano : Rafael Leao, grana in arrivo per il Milan? Procuratore del portoghese deluso dall'offerta del Diavolo (che è pronto… - infoitsport : Dal sogno Milan al Monaco: c’è l’offerta per il parametro zero - cmdotcom : #Milan, offerta del #Basaksehir per #Duarte: la risposta -