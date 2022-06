Milan, Maldini firmerà per 2 anni più 1. E c’è il budget per il mercato. Non è granché. Le 7 domande di CM/3 | Primapagina (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-20 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Paolo Maldini sarà per altri due anni il responsabile tecnico del Milan e al suo fianco continuerà a esserci Ricky Massara. Paolo voleva che Elliott-Redbird s’impegnassero con loro per 3 anni, un tempo ragionevolmente utile per chiudere un progetto con obiettivo Champions League (la vittoria, non la partecipazione), ma non c’è stato verso e ha spuntato solo un’opzione per la terza stagione. La proposta di Gerry Cardinale è arrivata nel week-end, accompagnata anche dall’entità del budget a disposizione per l’attuale sessione di mercato: 45 milioni di euro, non un granché in effetti, con la possibilità di alzare l’attuale monte ingaggi del ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-20 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Paolosarà per altri dueil responsabile tecnico dele al suo fianco continuerà a esserci Ricky Massara. Paolo voleva che Elliott-Redbird s’impegnassero con loro per 3, un tempo ragionevolmente utile per chiudere un progetto con obiettivo Champions League (la vittoria, non la partecipazione), ma non c’è stato verso e ha spuntato solo un’opzione per la terza stagione. La proposta di Gerry Cardinale è arrivata nel week-end, accompagnata anche dall’entità dela disposizione per l’attuale sessione di: 45 milioni di euro, non unin effetti, con la possibilità di alzare l’attuale monte ingaggi del ...

