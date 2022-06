Meteo, temporali in arrivo sulla Lombardia: a Milano scatta l'allerta gialla (Di martedì 21 giugno 2022) Il caldo africano degli ultimi giorni darà un po' di tregua nelle prossime ore in Lombardia . Un flusso di aria umida, relativamente più fresca in quota, di provenienza sud - occidentale sta portando ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Il caldo africano degli ultimi giorni darà un po' di tregua nelle prossime ore in. Un flusso di aria umida, relativamente più fresca in quota, di provenienza sud - occidentale sta portando ...

