Meteo | in Lombardia atteso calo delle temperature e temporali su Alpi e Prealpi

Milano, 21 giu.(Adnkronos) - L'alta pressione di matrice sub-tropicale che da giorni interessa la Lombardia tende leggermente ad allontanarsi verso sud, favorendo l'inserimento da sud di correnti via, via più umide, con associato aumento dell'instabilità soprattutto sui settori Alpini. Queste le previsioni per le prossime ore contenute nel bollettino Meteo diramato da Arpa Lombardia. Fino a domani possibilità di temporali, anche diffusi, su Alpi e Prealpi, localmente di forte intensità; nuvolosità sparsa altrove. Calo termico nei valori massimi e ventilazione moderata da sud. Giovedì 24 una breve rimonta anticiclonica, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, porterà un nuovo rialzo termico in attesa di un progressivo calo.

