Mertens pronto a tutto per il Napoli: ingaggio tagliato del 50%, vuole l’azzurro (Di martedì 21 giugno 2022) Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli sta diventando un affare di stato e per fortuna che si partiva dalla ferrea volontà del giocatore di restare in azzurro. Ma dalla fine del campionato è successa qualsiasi cosa. Il tutto era stato anticipato dalla visita di De Laurentiis a casa Mertens, poi dalla foto del presidente con Ciro Romeo. Sembrava andare tutto in discesa, poi il Napoli ha risposto picche alla mail inviata dai legali del giocatore con una richiesta da 1,6 milioni di euro di bonus alla firma e 2,4 milioni di euro di ingaggio. A quelle cifre non se ne fa assolutamente nulla ha fatto sapere De Laurentiis. Ma Mertens vuole restare al Napoli e lo sta dimostrando con i fatti, con una richiesta di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Il rinnovo di Driescon ilsta diventando un affare di stato e per fortuna che si partiva dalla ferrea volontà del giocatore di restare in azzurro. Ma dalla fine del campionato è successa qualsiasi cosa. Ilera stato anticipato dalla visita di De Laurentiis a casa, poi dalla foto del presidente con Ciro Romeo. Sembrava andarein discesa, poi ilha risposto picche alla mail inviata dai legali del giocatore con una richiesta da 1,6 milioni di euro di bonus alla firma e 2,4 milioni di euro di. A quelle cifre non se ne fa assolutamente nulla ha fatto sapere De Laurentiis. Marestare ale lo sta dimostrando con i fatti, con una richiesta di ...

Pubblicità

napolipiucom : Mertens pronto a tutto per il Napoli: ingaggio tagliato del 50%, vuole l'azzurro #CalcioNapoli #Mertens #napoli… - infoitsport : Bertotto: 'Deulofeu pronto per il Napoli. Mertens e Koulibaly? A volte accade l'impensabile' - MondoNapoli : Bertotto è sicuro: 'Deulofeu è pronto per il grande salto. Su Mertens e Koulibaly...' - - MondoNapoli : Il Mattino - Il Napoli è pronto a sostituire Mertens, Ruiz, Politano e Demme - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Napoli, Deulofeu pronto a raccogliere l’eredità di Mertens: GdS –… -