Mercato Roma, caldissima la pista Guedes (Di martedì 21 giugno 2022) . Si starebbe decisamente avvicinando a vestire la maglia giallorossa Gonçalo Guedes, uno dei nomi che, a quanto pare, Josè Mourinho avrebbe fatto direttamente alla dirigenza capitolina in virtù dell’esigenza di rinforzare il reparto offensivo, aumentando, almeno su carta, il numero delle reti. Ci sarebbe una figura in grado di dare una grossa mano nell’operazione: Jorge Mendes, l’agente di José Mourinho, è anche il manager di Gonçalo Guedes. Nonché di Gattuso, neo tecnico del Valencia, squadra presso sui è tesserato Guedes. Mercato Roma, pista Guedes Il legame tra l’Italia e la Spagna, Roma e Valencia, dunque ha il timbro del super procuratore lusitano, in grado di poter far sbloccare la trattativa per l’ala portoghese, lanciando Gonçalo ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) . Si starebbe decisamente avvicinando a vestire la maglia giallorossa Gonçalo, uno dei nomi che, a quanto pare, Josè Mourinho avrebbe fatto direttamente alla dirigenza capitolina in virtù dell’esigenza di rinforzare il reparto offensivo, aumentando, almeno su carta, il numero delle reti. Ci sarebbe una figura in grado di dare una grossa mano nell’operazione: Jorge Mendes, l’agente di José Mourinho, è anche il manager di Gonçalo. Nonché di Gattuso, neo tecnico del Valencia, squadra presso sui è tesseratoIl legame tra l’Italia e la Spagna,e Valencia, dunque ha il timbro del super procuratore lusitano, in grado di poter far sbloccare la trattativa per l’ala portoghese, lanciando Gonçalo ...

Pubblicità

Solo_La_Roma : @MrMirus64 Cazzate? Tweet chiaramente scherzoso per prendere in giro tutti questi esperti di mercato che spuntano s… - FBauzullo : @augustociardi75 poi Augusto ma ridimensionamento perché ? Se puoi investire 40/50 milioni sul mercato più le cessi… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, L’Inter chiede tempo a Dybala. Nel m - Enzo_2095 : Preoccupatissimo per il mercato in entrata della Roma ?? - LAROMA24 : Calciomercato Roma: l'Inter prende tempo con Dybala. Giallorossi e Tottenham in attesa #AsRoma… -