Mercato Napoli – Politano verso Valencia, era stato accostato al Milan (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo Politano, attaccante del Napoli, potrebbe trasferirsi al Valencia di Gennaro Gattuso in questa sessione estiva di calcioMercato Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo, attaccante del, potrebbe trasferirsi aldi Gennaro Gattuso in questa sessione estiva di calcio

Pubblicità

sportmediaset : Napoli-Mertens più vicini, il belga pronto a rinunciare a 2 milioni #mertens #napoli #sportmediaset - tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Non solo il Napoli, anche la Fiorentina punta Tameze: ecco la situazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Non solo il Napoli, anche la Fiorentina punta Tameze: ecco la situazione - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: per il Napoli doppio obiettivo Baràk-Simeone -