Mercato Milan | news | Fernandez alternativa a Sanches

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilstudia rinforzi per il suo centrocampo e Renato, pur restando la prima opzione, non è l’unica. L’inserimento del Psg nella trattativa per il 24enne portoghese del Lille ha infatti cambiato le condizioni, secondo quanto riporta Sky Sport. La possibilità che ilpossa perdere il giocatore esiste ma il club è intenzionato a continuare a lavorare per portarlo in rossonero. Un altro nome sul quale ilaveva lavorato è quello di Enzodel River Plate, per il quale Moncada era anche stato in Argentina e aveva incontrato gli agenti: il giocatore classe 2001 ha una clausola da 20 milioni di euro e aspetta un segnale dai rossoneri. Intanto sulle sue tracce ci sono però anche Benfica e Wolverhampton. Per ora ilnon ha approfondito la ...

...alla sprovvista e la possibilità che il francese venga accontentato in questa sessione dic'... stavolta da Le Parisien, arriva l'indiscrezione seconda la quale non ci sarebbero soltantoe ...Ora dunque ildelsarà improntato anche sul massimizzare i soldi derivanti dalle cessioni degli esuberi. Riuscire a piazzare qualche giocatore fuori dal progetto tecnico di Stefano ... Mercato Milan – Di Marzio: “I rossoneri puntano tantissimo su Lazetic” Il Milan resta in vantaggio per il centrocampista del Lille ... "Ogni estate ci sono voci di mercato su di me, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus". Tek ha da ...(Adnkronos) – Il Milan studia rinforzi per il suo centrocampo e Renato Sanches, pur restando la prima opzione, non è l’unica. L’inserimento del Psg nella trattativa per il 24enne portoghese del Lille ...