Mercato Inter: fatta per Lukaku. Accordo con il Chelsea. I dettagli - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 21 giugno 2022) Mercato Inter, Simone Inzaghi rinnova fino al 2024. L'annuncio ufficiale Milano, 21 giugno 2022 - Romelu Lukaku torna all' Inter . Accordo trovato fra la società nerazzurra e il Chelsea sulla base di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 giugno 2022), Simone Inzaghi rinnova fino al 2024. L'annuncio ufficiale Milano, 21 giugno 2022 - Romelutorna all'trovato fra la società nerazzurra e ilsulla base di ...

Pubblicità

SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - MatteoBarzaghi : Arrivato Simone Inzaghi nella sede dell’Inter. Argomenti di cui parlare: tanti. Su tutti il mercato @SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, NUOVA OFFERTA AL CHELSEA PER LUKAKU Proposti 7 milioni più bonus ai blues #SkySport #Chelsea #Inter #Lukaku - IlgoldiDhorasoo : @Emiliangiolo Oggi ho discusso con un ala tuttapposter soldatesca importante. C'è gente che va contro tutto ció che… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Dal Manchester United all'Inter, poi Chelsea e ritorno: così #Lukaku piega le leggi del mercato -