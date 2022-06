Meraviglia sulla spiaggia di Anzio: primo nido di stagione della tartaruga Caretta Caretta (FOTO) (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia l’estate e i cittadini di Anzio, questa mattina, si sono svegliati con una bella sorpresa: con il primo nido di stagione della tartaruga marina Caretta Caretta. Uno spettacolo della natura, una Meraviglia che come sempre lascia senza parole perché è difficile abituarsi a episodi del genere. A dare la conferma è TartaLazio, che ha spiegato che in questi momenti gli esperti stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Cosa fare per conservare i nidi di tartaruga marina TartaLazio ha ricordato a tutti i cittadini di fare grande “attenzione lungo le spiagge, perché le tartarughe scelgono per la nidificazione, con sempre maggiore frequenza, le coste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia l’estate e i cittadini di, questa mattina, si sono svegliati con una bella sorpresa: con ildimarina. Uno spettacolonatura, unache come sempre lascia senza parole perché è difficile abituarsi a episodi del genere. A dare la conferma è TartaLazio, che ha spiegato che in questi momenti gli esperti stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Cosa fare per conservare i nidi dimarina TartaLazio ha ricordato a tutti i cittadini di fare grande “attenzione lungo le spiagge, perché le tartarughe scelgono per la nidificazione, con sempre maggiore frequenza, le coste ...

Pubblicità

CorriereCitta : Meraviglia sulla spiaggia di Anzio: primo nido di stagione della tartaruga Caretta Caretta (FOTO) - Sandrinosand : @Olaffschimdvonb @supportingassad @Rosario94429217 @ilgiornale È così sveglio che non si è accorto che il mio tweet… - Flavia271866851 : 'Pubbliche latrine romane di Minturnae, fra i mosaici , ci sono anche scritte sulla soddisfazione di svuotare gli… - Lorenzo_Zurino : Su @RaiUno , nel corso della trasmissione Weekly, uno speciale interamente girato sulla nostra Isola di Altavilla…… - arabafenice35 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #adozioni #adozione #animali #cani #gatti #cuccioli #ad… -