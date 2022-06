Memorial Gianni Bottacini, 25 barche alla partenza (Di martedì 21 giugno 2022) Una splendida giornata di sole e di Ander ha permesso di disputare le tre prove in programma per l’edizione 2022 del Memorial Gianni Bottacini valida come campionato zonale ORC, First8 e Suprise, con 25 barche al via. Comitato, presieduto da Eros Angeli, attento alla gestione dei cambi di vento su un campo molto tecnico e mai scontato. Memorial Gianni Bottacini, la classifica Vittoria del Proteus Graffio Vitasol di Manenti tra gli ORC R, che è secondo nella classifica Overall, precedendo Lalissa il Dehler di Mor. Tra i First 8 vince Flying Dragon di Oppici che precede Baladen di Martina Pescetta, e Flegias di Lauritano. Grande regata di Flying Dragon che è terzo ORC Overall, e secondo ORC M. Speedy precede Surprendimi nella Classifica Surprise i un ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 21 giugno 2022) Una splendida giornata di sole e di Ander ha permesso di disputare le tre prove in programma per l’edizione 2022 delvalida come campionato zonale ORC, First8 e Suprise, con 25al via. Comitato, presieduto da Eros Angeli, attentogestione dei cambi di vento su un campo molto tecnico e mai scontato., la classifica Vittoria del Proteus Graffio Vitasol di Manenti tra gli ORC R, che è secondo nella classifica Overall, precedendo Lalissa il Dehler di Mor. Tra i First 8 vince Flying Dragon di Oppici che precede Baladen di Martina Pescetta, e Flegias di Lauritano. Grande regata di Flying Dragon che è terzo ORC Overall, e secondo ORC M. Speedy precede Surprendimi nella Classifica Surprise i un ...

