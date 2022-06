Medaglia d’oro a Sofia Goggia Aperte le prenotazioni per la cerimonia al Sociale

(Di martedì 21 giugno 2022) Riconoscimento Biglietti disponibili per partecipare il 29 giugno alle 18 alla consegna dell’onorificenza alla campionessa di sci orobica. Ingresso gratuito.

Pubblicità

gippu1 : A 17 anni Benedetta #Pilato ha già vinto almeno una medaglia d'oro a Mondiali, Mondiali giovanili, Europei, Europei… - sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata… - fisco24_info : Mondiali nuoto Budapest 2022, Martinenghi oro nei 50 rana: (Adnkronos) - L'azzurro Niccolò Martinenghi ha vinto la… - discoradioIT : #sport, Europei di #scherma: #Italia medaglia d'oro nel fioretto maschile -

È ancora podio per Nicolò Martinenghi ai mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dopo lanei 100 rana, l'azzurro ha conquistato la'argento nei 50 metri rana con il crono di 26.48. Solo tre millesimi hanno separato il nuotatore lombardo dal vincitore, lo ...Laal Merito Civile attribuita alla Bandiera di Guerra per il 50esimo anniversario della costituzione del comparto Antiterrorismo Pronto Impiego " ha concluso Mattarella " è la ...