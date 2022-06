Maturità 2022: mascherine, dizionari e calendario. Ecco tutte le informazioni per l'esame di Stato (Di martedì 21 giugno 2022) Il 22 giugno giugno iniziano le prove. Via le protezioni individuali, che restano raccomandata se il distanziamento tra le persone è inferiore al metro. Igienizzanti in tutti gli ambienti e possibilità di eseguire la prova orale in videoconferenza se si è malati Leggi su repubblica (Di martedì 21 giugno 2022) Il 22 giugno giugno iniziano le prove. Via le protezioni individuali, che restano raccomandata se il distanziamento tra le persone è inferiore al metro. Igienizzanti in tutti gli ambienti e possibilità di eseguire la prova orale in videoconferenza se si è malati

